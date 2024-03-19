İstanbul'un efsane hattını kullananlar dikkat. Sevineceğiniz haber geldi

Megakent İstanbul’un en uzun otobüs hattı olan, kendisine 'üzerinde güneş batmayan hat' yakıştırması yapılan 500T hattı her gün on binlerce İstanbullunun sabahın ilk ışıklarında alıp iş yerlerine veya gidecekleri yere ulaştırıyor.

72 kilometrelik hattı ile en uzun toplu taşıma hattı unvanını yıllardır kimselere bırakmayan 500T için vatandaşları sevindirecek haber İBB’den geldi.

500T ailesine yeni katılan 5 otobüs ile beraber filodaki 500T araçlarının sayısı 73’e çıktı.

Bununla beraber 500T her gün 437 sefer düzenleyecek olup özellikle trafiğin pik yani en yoğun olduğu zamanlarda 3 dakikada bir sefer düzenleyecek.

İETT’den edinilen bilgilere göre 500T ile beraber farklı hatlarda da yeni araçların alınacak.

GÜNDE 45 BİN YOLCU

Üzerinde güneş batmayan hat olan 500T hattı toplamda 72 km uzunluğunda 78 durağa sahip olup 13 ilçeden geçiyor. Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ arasında sefer yapan 500 hattı ile her gün yaklaşık 45 bin vatandaş yolculuk yapıyor.