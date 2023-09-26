İstanbul’un en büyük hastanesinde uzman hekim yok

Sağlıkta şiddet olayları ve çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle birçok doktor yurt dışına gidiyor.

Doktorların ayrılışları sonrası ise çok sayıda hastanede eksik hizmet veriliyor.

Erdoğan da yurt dışına giden doktorlar için 2022 yılında "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" demişti.

Çarpık ayak hastası olan bir çocuğun ise Göztepe Şehir Hastanesi’nde uzman doktor olmadığı gerekçesiyle tedavisinin yapılamadığı ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İktidar her fırsatta “Sağlıkta çağ atladık” diyerek şehir hastanelerine övgüler sıralarken, hastanelerin çok sayıda eksik ile hizmet vermesi dikkat çekiyor. 1972 yılında açılan daha sonra adına “şehir hastanesi” eklenen İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde bir çocuk, uzman hekim olmadığı gerekçesiyle tedavi edilemedi.

DURUM VAHİM

Çarpık ayak hastası O.F. isimli bir çocuk, tedavi olmak için megakentin en köklü hastanelerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Ardından 8 Eylül tarihinde hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, başhekimliğe çocuğun tedavi edilemeyeceğine dair bir yazı gönderdi. Yazıda, “O.F. isimli çarpık ayak tanılı hatanın tedavisi kliniğimizde pediatrik ortopedi alanında yeterince uzmanlaşmış bir ortopedist olmadığından yapılamamaktadır” ifadeleri yer aldı. Ardından O.F.’nin ailesine başka bir hastaneye gitmeleri gerektiği belirtildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan BirGün’e yaptığı değerlendirmede, hastanelerde uzman hekim açığının olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Durum vahim bir hâl alıyor. İstanbul’un en büyük hastanelerinden biri olan Göztepe Hastanesi’nde uzman hekim yok. Sonuç olarak yurttaşların tedavisi aksıyor. Sağlıklı nesil yetişmek için çocuklara ve gençlere özen gösterilmeli. Sadece Göztepe değil birçok hastanede uzman hekim açığı var. Bu alanda ne yazık ki birçok eksik var. Derneklerinin ve tabip odalarının görüşleri doğ, ülkenin ihtiyaçlarına göre uzman yetiştirmek üzere bir planlama yapılmalı. Ayrıca hekimlerin ülkeden ayrılması da hekim açığını artırıyor. Hekimler hak ettikleri özeni, ihtimamı göremediği için de ülkeden gidiyor.”

Öte yandan birçok yurttaş hastanede uzman hekim olmadığı için tedavilerinin aksadığını ifade ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Mayıs seçimlerine günler kala Göztepe Şehir Hastanesi’nden övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Koca, “Bir günde bakılan ortalama hasta sayısı 9 bin 745. Hastanede bugüne dek 3 milyon 30 bin muayene, 75 bini aşkın ameliyat yapıldı. Görevli doktor sayısı bin 184” demişti.

ÇOCUK CERRAHI DAYANMIYOR

Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geçen yıl çocuk cerrahi uzmanı sayısı 4 iken bu yıl sayı bire düştü. Gazeteduvar’a konuşan Urfa’da görev yaparken Kayseri’ye tayin isteyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Erman Dörterler, "Doktorlar, çocuk, göğüs, kalp damar cerrahisi gibi branşlar artık tercih etmiyor" dedi. Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer de “Urfa genelinde birçok cerrahi uzman eksik” dedi. Euronews’in haberine göre ise Türkiye kişi başına düşen doktor sayısında sonuncu oldu. Verilere göre, doktor sayısında Almanya zirvede Türkiye 5’inci sırada.