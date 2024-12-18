İstanbul’un en işlek yolunda TIR karmaşası: TIR yolu kapadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu Şirinevler üst geçidinden geçemeyen bir TIR trafiği alt üst etti. TIR'ın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 34 HAM 657 plakalı TIR şoförü Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan TIR'ların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu.

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

Avcılar istikametinde 3 şeritli olan yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre 2 şeritten kontrollü olarak verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yüklü araçların yönünün değiştirilmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kurtarıldı.

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

TIR'ın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

Polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik yoğunluğu bir süre sonra normale döndü.

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul - Bahçelievler D-100'de üst geçitten geçemeyen TIR trafik yoğunluğu oluşturdu

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