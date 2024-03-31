İstanbul'un en küçük mahallesi muhtarını oylayamıyor

İstanbul'un en az seçmenine sahip Fatih, Sarıdemir Mahallesi'nin sakinleri, Demirtaş Mahallesi seçmenleri ile Mimar Sinan İlkokulu’nda, 3036 numaralı sandıkta birlikte oylarını kullandı. Demirtaş Mahallesi seçmenlerinin muhtar seçimi için aynı sınıf içerisinde 7001 numaralı ayrı bir sandık daha kuruldu.

Demirtaş Mahallesi Muhtarı Sümer Yükseler “Komşu mahallemiz Sarıdemir, nüfus azlığından dolayı bizim mahalleye eklendi, muhtarlık seçiminde oy kullanamadılar. Sağdaki sandıkta normalde belediye, büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri oyları kullanılıyor, diğer sandıkta ise sadece muhtarlık oyları kullanıldı" açıklamasında bulundu.

Muhtarlık seçimi için gerekli olan 10 seçmene sahip olmayan Sarıdemir Mahallesi’nde toplam 8 seçmen kaydı bulunuyor

İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyesi ve Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı olan Hüseyin Öztürk, “Muhtarlık seçimi yapılabilmesi için seçmenin 10’un altına düşmemesi gerekiyor. Sarıdemir Mahallesi bütün İstanbul’un aslında bildiği bir yer, Eminönü’ne doğru, genelde ticarethanelerin yer aldığı bir yer. Dolayısıyla konut azlığından dolayı seçmen sayısı 8’e düşmüş. 4 aza 4 asil bir de muhtar 9 kişi lazım. Dolayısıyla burada muhtarlık seçimi yapılamıyor. 8 seçmenin isimlerinin karşısında şerh var, muhtarlık seçimlerinde oy kullanamaz diye. Bu şekilde gerçekleşiyor. Başka bir örneği yok" açıklamasında bulundu.

Demirtaş Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Sümer Yükseler ise yaptığı açıklamada “Komşu mahallemiz Sarıdemir, nüfus azlığından dolayı bizim mahalleye eklendi. Muhtarlık seçiminde oy kullanamadılar. Sağdaki sandıkta normalde belediye, büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri oyları kullanılıyor, diğer sandıkta ise sadece muhtarlık oyları kullanıldı" ifadelerini kullandı.