İstanbul'un en lüks dev AVM'si satıldı

Kaynak: Patronlar Dünyası
İstanbul'un en lüks dev AVM'si satıldı
İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu.

İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi 2007 yılında faaliyete geçti.

Ünlü AVM’nin Orjin Gayrimenkul ve Doğuş grupları ortakları vardı.

Ancak Orjin Gayrimenkul Grubu yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin hisselerini satın aldı.

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Böylece AVM’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu.

Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım ayrıca imnza töreninde açıklamalar yaptı.

Başkanlar İstinyePark’ta Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini de söyledi.

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