İstanbul’un gizli hazinesi kurtarıldı! Interpol tarafından aranıyordu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 20 yıl önce Üsküdar'da bir camiden çalınan ve Interpol tarafından aranan hattat Mehmet Sami Efendi'nin 1837-1912 tarafından yazılmış bir hat levhasının da olduğu binlerce eser ele geçirildi. Bu eserleri yurt dışına götürmeyi hedefleyen 15 kaçakçı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Haziran ve Eylül tarihleri arasında 5 ilçede 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılara yönelik çalışma yaptı. Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde Haziran ve Eylül ayları içerisinde 11 farklı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında 2 Şubat 2005 yılında Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camii'nden çalınan Hattat Mehmet Sami Efendi tarafından 1837-1912 tarihlerinde yazılmış 1 hat levhanın da olduğu binlerce eser ele geçirildi.

Ele geçen eserler arasında hat levhanın yansıra bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Cihan Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal olduğu görülen toplam 2 bin 627 sikke grubu, Osmanlı Cihan Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 obje ve 47 fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı ele geçirildi.

Ele geçen tarihi ve manevi eserler, basın mensuplarına gösterildi. Söz konusu eserlerin, yapılacak işlemlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.