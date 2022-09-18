İstanbul’un göbeğinde 2.el pazarı. Ekonomi iyi diyen iktidar fedaileri bu görüntülere iyi baksın

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası başlayan ekonomik kriz, her geçen gün vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

İşsizliğin artış gösterdiği bu dönemde Türk Lirası da yüzde 75’e yakın değer kaybederken enflasyon ise yüzde 174 arttı. Dolar ve Euronun 18 lirayı geçtiği bu yeni sistemde olan yine vatandaşa oldu. Yaşanan süreç sonunda zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşirken orta sınıf yok oldu gitti.

Artık günümüzde ev ve araba almak gibi temel ihtiyaçlar lüks olurken artan gıda ve giyim fiyatlarına vatandaşlar maaşlarını yetiştiremiyor. Artan maliyetler karşısında maaşı üç kuruş kalan vatandaş da çareyi 2.el pazarlarında buluyor.

Her ne kadar iktidar yanlıları ekonominin durumunun iyi olduğunu savunsa da ikinci el pazarlarında yaşanan yoğunluk gerçeği gözler önüne seriyor.

İstanbul’un göbeği Bakırköy’de metro çıkışına kurulan 2.el pazarında dün akşam yaşanan yoğunluk da bunu destekler nitelikteydi.

Her hafta cumartesi günleri kurulan Bakırköy pazarının uzantısı olarak kurulan pazar, Bakırköy metro çıkışından lunapark alanına kadar yayıldı. Pazarda vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Akşam 9 civarında kaydedilen görüntülerde kalabalığın dağılmadığı ve valizlere toplanan bazı eşyaların yol kenarlarında satışına devam edildiği görüldü.