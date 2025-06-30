İstanbul’un göbeğinde büyük tehlike: Çocuklar dev kepçeyi hareket ettirdi

Kaynak: İHA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde büyük bir tehlike yaşandı. 2 çocuk dev kepçe makinasına binerek hareket ettirdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde biri 13, diğeri 15 yaşındaki 2 çocuk büyük kepçe makinesine binerek makineyi çalıştırdı. Ardından 15 yaşındaki çocuk yıkım esnasında sulama tankerini de kullandı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Hayat Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, biri 13 diğeri 15 yaşındaki 2 çocuk kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada kullanılan amcalarına ait ağır tonajlı kepçeye binerek çalıştırdı. Kepçeye ait boma takılı kepçe küreğini hareket ettirerek yere vurdu.

Olayın ardından 15 yaşındaki çocuğun yıkım esnasında sulama yapmak için kullanılan kamyonu kullandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kepçeye binen 2 çocuktan biri direksiyona geçerek boma takılı kepçe kolunu yere vururken diğerinin de kepçeden sarktığı yer aldı. Görüntünün devamında 15 yaşındaki çocuğun sulama için kullanılan kamyonu kullandığı anlar görüldü.

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