İstanbul’un göbeğinde dehşet. 3 ceset bulundu

İstanbul’un göbeği Belgrad Ormanlarında son zamanlarda yaşananlar tüyler ürpertiyor.

Ormana yürüyüşe, fotoğraf çektirmeye gidenler adeta dehşeti yaşadı.

Peş peşe bulunan cesetler, "Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?" dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde çöp konteynerine ''ceset aşağıda'' yazısını takip eden polis ekipleri bir erkek cesedi bulmuştu.

Bu olaydan birkaç gün önce yine aynı bölgede kayıp olan bir adamın yarı gömülü cesedi bulunmuştu.

DEDEKTİFLER ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulundu.

Cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Ölü bulunan kişinin Bağcılar'da kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu ve gencin başından vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Cinayet büro dedektifleri cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışıyor.

Öte yandan Akdeniz kıyılarında art arda uzuvları eksik cesetler bulunmuş ve gündem olmuştu.