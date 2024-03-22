İstanbul’un göbeğinde dehşet. 3 ceset bulundu

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İstanbul’un göbeğinde dehşet. 3 ceset bulundu
İstanbul Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 ceset bulunması gündem oldu.

İstanbul’un göbeği Belgrad Ormanlarında son zamanlarda yaşananlar tüyler ürpertiyor.

Ormana yürüyüşe, fotoğraf çektirmeye gidenler adeta dehşeti yaşadı.

Peş peşe bulunan cesetler, "Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?" dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde çöp konteynerine ''ceset aşağıda'' yazısını takip eden polis ekipleri bir erkek cesedi bulmuştu.

65fd3166a62a08cf17a410a7.webp

Bu olaydan birkaç gün önce yine aynı bölgede kayıp olan bir adamın yarı gömülü cesedi bulunmuştu.

DEDEKTİFLER ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulundu.

Cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Ölü bulunan kişinin Bağcılar'da kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu ve gencin başından vurularak öldüğü ortaya çıktı.

5546dcd78f1ca99cb9ffc3d577c598a1.webp

Cinayet büro dedektifleri cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışıyor.

Öte yandan Akdeniz kıyılarında art arda uzuvları eksik cesetler bulunmuş ve gündem olmuştu.

7515d56d7a3b078d261e119167192823.webp

İlgili Haberler
10 gün cesetle aynı evde yaşadılar
10 gün cesetle aynı evde yaşadılar
İstanbul'da sahilde ceset bulundu
İstanbul'da sahilde ceset bulundu
Terk edilmiş binada ceset bulundu
Terk edilmiş binada ceset bulundu
Antalya sahiline yine ceset vurdu. Herkes göçmen teknesi sanmıştı. Atatürk detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulubümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır Spor
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulubümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün Gündem
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi Ekonomi
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı Gündem
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor Teknoloji
Bu küpeler başka küpe. Tüm bildiklerinizi unutun! Modaya uyum sağlıyor
Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları gösteri düzenledi Dünya
Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları gösteri düzenledi