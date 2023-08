İstanbul'un göbeğinde gece kulübüne çakarlı araçla kurşun yağdırdılar

İstanbul Şişli’de bir gece kulübü aynı gecede 2 defa kurşun yağmuruna tutuldu. Güvelik kameralarının an be an kaydettiği olayda, saldırıda kullanılan aracın çakarlı olduğu görüntülendi.