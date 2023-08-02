İstanbul'un göbeğinde gece kulübüne çakarlı araçla kurşun yağdırdılar

İstanbul Şişli’de bir gece kulübü aynı gecede 2 defa kurşun yağmuruna tutuldu. Güvelik kameralarının an be an kaydettiği olayda, saldırıda kullanılan aracın çakarlı olduğu görüntülendi.

İstanbul'un göbeğinde gece kulübüne çakarlı araçla kurşun yağdırdılar

Şişli’de geçtiğimiz günlerde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameraların an ben an kaydettiği saldırıda, saldırganların çakarlı araç kullandıkları anlaşıldı.

Şişli Esentepe Mahallesinde meydana gelen saldırının nedeni olarak, bir grubun gece kulübünde çalışan valeler ile aralarında tartışma çıktıktan sonra önce motosiklet ile gelerek silahlı saldırıda bulunduğu belirtilmişti. İlk saldırıda 2 kişi yaralanıp, ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırı esnasında gece kulübünün önünde bulunan silahlı bir şahıs, saldırıya silahla karşılık vermişti.

2 SAAT SONRA TEKRAR BASKIN YAPTILAR

Saldırıdan yaklaşık iki saat sonra bu sefer bir çakarlı araç ile tekrar saldırmaya gelen grup, gece kulübüne yaklaşıp tekrar silah ile saldırmış ve bu sefer de 4 kişi yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışmanın ardından saldırganların kimlikleri belirlendi. Emniyet güçlerinin saldırganları yakalama çalışmaları halen sürüyor. 2 saldırıda yaralanan 6 kişinin tedavileri ise hastanede devam ediyor.

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