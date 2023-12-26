İstanbul’un göbeğinde hilafet istendi soruşturma açılmadı

İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarını bahane eden bir grup İstanbul’un göbeğinde ‘hilafet’ sloganları attı.

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu gün düzenlenen skandal protestoda toplanan ve aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu grubun ellerinde hilafet bayrakları taşıdığı görüldü. İstanbul Fatih’te gerçekleşen gösteride toplanan grup küçük çocukları ön sıralara koyarak poz verdirtti.

Köklü Değişim adlı kuruluşun organize ettiği yürüyüşte toplanan grup, Fatih Veznecilerden, İtfaiye meydanına kadar tekbir getirerek hilafet sloganları attı.

BİR SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

İstanbul’un göbeğindeki şeriat gösterisine bir soruşturma bile açılmaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hükümete yönelik en ufak bir eleştiride bile gazetecilerin ve sosyal medyada paylaşım yapanların gözaltına alındığına dikkat çekilirken ‘Şeriat isteriz’ diye slogan atanlara neden soruşturma açılmadığı soruldu.