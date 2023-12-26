İstanbul’un göbeğinde hilafet istendi soruşturma açılmadı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un göbeğinde hilafet istendi soruşturma açılmadı
İstanbul Fatih’te toplanan bir grup hilafet yanlısı gösteri yaptı. Fatih’te toplanan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup ‘hilafet isteriz’ sloganları attı. Irak’ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olduğu gün düzenlenen gösteriyle ilgili tek bir soruşturma açılmaması ise dikkat çekti.

İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarını bahane eden bir grup İstanbul’un göbeğinde ‘hilafet’ sloganları attı.

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu gün düzenlenen skandal protestoda toplanan ve aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu grubun ellerinde hilafet bayrakları taşıdığı görüldü. İstanbul Fatih’te gerçekleşen gösteride toplanan grup küçük çocukları ön sıralara koyarak poz verdirtti.

Köklü Değişim adlı kuruluşun organize ettiği yürüyüşte toplanan grup, Fatih Veznecilerden, İtfaiye meydanına kadar tekbir getirerek hilafet sloganları attı.

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BİR SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

İstanbul’un göbeğindeki şeriat gösterisine bir soruşturma bile açılmaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Hükümete yönelik en ufak bir eleştiride bile gazetecilerin ve sosyal medyada paylaşım yapanların gözaltına alındığına dikkat çekilirken ‘Şeriat isteriz’ diye slogan atanlara neden soruşturma açılmadığı soruldu.

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