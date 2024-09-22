İstanbul'un göbeğinde kaçak kata kaçak kat çıktılar

Fatih'teki tek binada 2 ayrı yapıyı andıran manzara görenleri şaşırttı.

EK AĞIRLIK BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Akca, imar affından faydalanarak yapı kayıt belgesi alan binaların risk taşıdığını belirtti. Kaçak kat çıkılan binaların, ek ağırlık sebebiyle binaya büyük zarar verdiğini vurgulayan Akca, "200 metrekarelik bir binada, ilave her kat 50 tonluk bir yük getirir. Bu ciddi bir rakam ve binanın taşıyıcı yapısına zarar verebilir," dedi. Kaçak yapıların, deprem sırasında yalnızca kendilerine değil, komşu binalara da büyük tehlike oluşturduğunu ifade eden Akca, özellikle bitişik nizamda yer alan binaların birbirine zarar verebileceğini ekledi.

Binalarda yapılan kaçak katlar genellikle mühendislik hizmeti almadan, deneyimsiz ustalar tarafından yapıldığını belirten Akca, bu tür yapıların sadece kendi binası değil, çevredeki yapılar için de risk yarattığını söyledi. Akca, kaçak katların bina taşıyıcılarını zayıflatarak yapıların deprem dayanıklılığını düşürdüğüne dikkat çekti.

Çevre sakini İnci Çetinbaş da, bu tür yapıların sadece tehlikeli olmadığını, aynı zamanda şehir estetiğini de bozduğunu dile getirdi. Bölgede uzun süredir emlakçılık yapan Cemal Sunay ise, Fatih'teki binaların çoğunun 40-50 yıllık olduğunu ve ciddi yenileme ihtiyacı taşıdığını belirtti.