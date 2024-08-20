İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet. Elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde buldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet. Elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde buldular

Kadıköy'de amatör müzisyen Çınar Ersanlı evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu.

Kadıköy'de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın, evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulunduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu.

Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.

Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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