İstanbul’un göbeğinde ‘sigara’ kavgası! Kadın yolcu taksiciyi evire çevire dövdü

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

'KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR'

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında "Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor" dediği anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi "Senin beynini dağıtırım" diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine taraflar emniyete götürüldü. Taksici Ö.K.'nin ifadesinde, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.