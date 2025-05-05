İstanbul'un göbeğindeki dehşette yeni gelişme! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında katletmişti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sabah işine giden Bahar Aksu, 2022’de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Aksu’nun çığlık atarak direnmesi üzerine Elibol, silahını çekerek genç kadına 5-6 el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Aksu’nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Şüpheliler, olay sonrası araçla kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aksu ile Elibol’un 2019’da evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu’nun 2020’de eşinin tehdit ve yaralama suçlamalarıyla polise iki kez başvurduğu öğrenildi.

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MAHALLELİNİN TEPKİSİ: “ÇIĞLIK SESİNİ DUYDUK”

Olaya tanık olan mahalle sakinleri, “Kadın feryat ediyordu. ‘Kaçırıyorlar beni’ diye bağırdı. Arabaya bindirmeye çalıştılar, o direndi ve kendini kurtardı. Ama kaldırıma dönerken arkadan ateş ettiler. Yere düştükten sonra başında durup tekrar ateş etti. Hepimiz şok içinde izledik. Burası sakin bir yer, böyle şeyler olmaz sanıyorduk ama şiddet her yerde. 6284 sayılı yasayı lütfen uygulayın. Bu artık insan hakkı meselesi. Üç gün sonra bu kişiler sokakta gezecek, o kadın ise burada öldüğüyle kalacak.” dedi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bahar Aksu’nun yolun karşısına geçtiği sırada eski eşi Rüstem Elibol’un kolundan tuttuğu, bu esnada Elibol’un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı bir otomobilin yanlarına yanaştığı görülüyor.

Aksu’nun araca bindirilmeye zorlandığı ve direndiği anlar kaydedilirken, Elibol’un belinden silahını çıkararak art arda ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Rüstem Elibol ve üç arkadaşı, Silivri’deki polis kontrol noktasında yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ: “GEZMEK İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞTİK”

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden dört şüpheliden birinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “Gezmek için İstanbul’a gelmiştik. Rüstem, bir işi olduğunu söyleyerek bizi yanına çağırdı. Olay yerinde beklerken kadını gördü ve arabadan indi. Kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın direnince ateş etti. Yaralanınca kaçtık.” dedi.