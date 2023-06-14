İstanbul'un göbeğindeki ormanda rant kesimi. Askeri alan talan ediliyor

YENİÇAĞ - Özel Haber / Bengü Zorlu

İstanbul Maltepe ve Kartal'daki ormanlık alanların imara açılması için çalışma başlatıldı.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) büyük kısmı yeşil ve ağaçlık alan olan İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nın arazisine bin 692 konut inşa etmek için hazırladığı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılının kasım ayında onay verdi.

Bakanlığın onayının ardından iş makineleri kışla arazisine girerek çalışma başlattı. TOKİ'ye devredilen Maltepe'deki 528 bin metrekarelik askeri alana, 7 katlı binaların dikileceği belirtildi.

Kartal'da da 2022 yılında 2 bin 700 metrekarelik askeri alanı ‘ticaret ve konut' alanı ilan edilip imara açılmıştı. Kartal Cevizli'deki askeri birliğin Kartal-Samandıra bağlantı yoluna bakan kısmında da iş makineleri ağaçları keserek doğa katliamı yaptı.

İşte imar çalışması kapsamında yapılan doğa katliamına ilişkin görseller...