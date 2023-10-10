İstanbul'un göbeğini domuz sürüsü bastı

Eyüpsultan'da askeri bölgeden anayol kenarına inerek sokak hayvanları için bırakılan yemekleri yiyen çok sayıda yaban domuzu yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'un göbeğini domuz sürüsü bastı

İHA'nın haberine göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Hasdal - İstanbul Yeni Havalimanı yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre yaşadıkları alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları son günlerde şehir merkezlerinde görülmeye başlanırken, son olay ise Eyüpsultan'da yaşandı.

Hasdal'da askeri kışlanın bulunduğu araziden geçerek tel çitleri aşan çok sayıda yaban domuzu İstanbul Yeni Havalimanı yolu üzerine inerek yol kenarında bulunan ve vatandaşlar tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için bırakılan yemekleri yerken görüntülendi.

"KEYİFLERİNİ BOZMADILAR"

Yoldan geçen sürücülerin hayretle karşıladığı durum bir sürü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaban domuzlarını kayda alan sürücü "Bağlantı yolunda Hasdal Askeriye hizasında gördüğünüz gibi hiç insanlar ve arabalar varmış umurlarında değil. Bir sürü domuz ana caddenin kenarında su içiyorlar, otlanıyorlar" dedi.

Aynı sürücü "Tel örgünün içerisi de dolu. Şu an bizim gördüğümüz en az 20 tane. Gördüğünüz gibi Hasdal askeriyenin yan tarafında domuzlar burada köpek kulübeleri ne ve köpeklere bırakılmış yemekleri yiyorlar. Tel örgünün öbür tarafı da dolu hiç insanlar falan umurlarında değil keyiflerini bozmuyorlar yolun kenarındalar" dedi.

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