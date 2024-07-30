İstanbul’un göz bebeği plajı satışa çıktı. SGK’dan dev adım

Belediyelerin birikmiş borçları ile gündemde olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gayrimenkullerini satışa çıkardı.

SGK’nın “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 7 kentte park, hizmet alanı ve plajın bulunduğu 104 arsa satışa çıkarıldı.

ŞİLE PLAJI DA SATIŞTA

Öte yandan satılığa çıkarılan arsaların arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da bulunuyor.

İstanbul’un göz bebeği plajının satışa çıkarılması gündem oldu.

TOPLAM 104 ARSA SATIŞA ÇIKTI

SGK Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere toplam 104 arsayı satışa sundu.

Diğer elde edilen bilgilere göre, Antalya Alanya’da sağlık tesis alanı, Manavgat’ta belediye hizmet alanı, İstanbul Pendik’te tarımsal niteliği korunacak alan ile Urfa Halfeti’de park alanın da satılacağı belirtildi.

Taşınmazlar için 13-16 Ağustos tarihleri arasında ihale düzenleneceği de açıklandı.

"SGK'YA BORÇLARI ÖDEYİN"

Ayrıca Özgür Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmişti.