İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un Haziran'daki enflasyon oranı Mayıs ayıyla kıyaslandı. Perakende fiyatlar yüzde 3,46, toptan fiyatlar ise 4,32 arttı.

İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI AÇIKLANDI

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı.

Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.

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