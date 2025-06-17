İstanbul'un lüks AVM'si kapanıyor. 18 yıl önce açılmıştı

İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde 2007’de açılan Prestige Mall, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptli alışveriş merkezi olarak dikkat çekmişti. Ancak ekonomik zorluklar ve yönetim sorunları, 25 bin metrekarelik bu dev yapının kapısına kilit vuruyor.

Haziran sonu itibarıyla faaliyetlerini durduracak olan AVM’deki mağazalar bir bir kapanıyor. File Market haftasonu kepenk indirirken, kalan 10-15 mağaza da ay sonuna kadar çekilecek.

Türkiye’de 450’ye yakın AVM, pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme ve online alışveriş trendiyle sarsılıyor. Yükselen işletme maliyetleri ve ekonomik daralma, doluluk oranı yüzde 50’nin altında kalan yaklaşık 50 AVM’yi tehdit ediyor. Prestige Mall, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayamayan yapısıyla bu krizin sembolü oldu.

MARKALAR ÇEKİLDİ

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satılmış, 2013’te ise Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş.’ye devredilmişti. Ancak zamanla marka çeşitliliği azaldı, ziyaretçi trafiği düştü. Çalışanlar, gelir-gider dengesinin bozulmasıyla maaş ödemelerinin aksadığını belirtti.

Uzmanlar, AVM’lerin ayakta kalabilmesi için yenilikçi yaklaşımlar gerektiğini vurguluyor. Hedef kitleye uygun kiracı profili, deneyim odaklı alanlar ve dijital entegrasyon, sektörün geleceğini şekillendirecek. Prestige Mall’un kapanışı, bu dönüşümün kaçınılmazlığını gözler önüne seriyor.