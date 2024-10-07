İstanbul'un meşhur börekçisinde skandal! Kıymalı börek kıymalı değilmiş

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İstanbul'un meşhur börekçisinde skandal! Kıymalı börek kıymalı değilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler satan firmalar arasında İstanbul'un meşhur bir börekçisinin de yer aldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın yaptığı gıda denetimlerinde İstanbul'un meşhur börekçisinin kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanılmadığı belirlendi.

KIYMA YERİNE YEDİRMİŞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde İstanbul’da bilinen börekçileri arasında bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi de yer aldı. Börekçinin 3 şubesinde satılan kıymalı böreklerde, dana kıyma harici karıştırılmış etler bulundu.

Sultangazi'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinde satılan kıymalı böreklerde, kanatlı hayvan eti ve sakatat bulundu.

Pendik'te bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisindeki kıymalı böreklerde sakatat- baş eti bulundu.

Kağıthane'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinin kıymalı böreklerinden ise hayvan taşlığı çıktı.

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