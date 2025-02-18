İstanbul'un ortasında şiddet anları...Bankacı maganda kadına dehşeti yaşattı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda kadın sürücünün aracına saldırdı.

Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi.

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Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli "Mala zarar verme', "Tehdit ve hakaret" suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı.

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Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.'nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi.