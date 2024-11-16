İstanbul'un sosyete semtinde şoke eden intihar. Karısı apartman görevlisiyle tartıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un sosyete semtinde şoke eden intihar. Karısı apartman görevlisiyle tartıştı

İstanbul Şişli Teşvikiye'de evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Selahattin Reha Burçkin, yaşadığı evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kocasının ölüm haberini alan kadın, sosyete semti olarak nam salan Teşvikiye'deki apartmanın görevlisiyle tartıştı.

Teşvikiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde 51 yaşındaki Selahattin Reha Burçkin'den haber alamayan yakınları, yaşadığı daireye geldi. Ancak yakınları içeriye giremeyince hayatından endişe ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine polis ekipleri içeri girdi.

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Polis ekipleri, Selahattin Reha Burçkin'i salonda oturduğu koltukta başından vurulmuş halde buldu. Yapılan çalışmada ise koltuğun yanında ruhsatsız bir tabanca olduğu görüldü. Eşinin ölüm haberini alan Dalida Burçkin olay yerine geldi. Dalida Burçkin, binanın önünde 'hiç mi ses duymadınız, nasıl insanlarınız' diyerek bina görevlisine bağırdı.

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Olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Burçkin'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi yapılması sonrasında ailesine teslim edilen Burçkin'in cenazesi, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenazesi namazı sonrasında Beyoğlu Kulaksız Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

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Öte yandan hukukçu Mehpare ve Süha Burçkin'in oğlu olan Selahattin Reha Burçkin'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin'in de yeğeni olduğu bilgisine ulaşılan Burçkin'in, eşi Dalida Burçkin'in kendisini alkol sorunlarıyla nedeniyle bir süre önce terk ettiği öne sürüldü.

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