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Kimse bu tehlikenin farkında değil. İlla deprem gibi kolonların yıkılması mı gerekiyor?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm vermeye başladı. 10 barajın doluluk oranı düştü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 13:06
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi

Kimse bu tehlikenin farkında değil. İlla deprem gibi kolonların yıkılması mı gerekiyor?
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı geçen sene mart ayında yüzde 100 seviyelerinden son verilere göre yüzde 5,31’e gerilerken, aynı dönemde Papuçdere’deki su seviyesi ise yüzde 94,53'den yüzde 6,96’ya düştü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.

Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 5,31’e, Papuçdere’de ise yüzde 94,53’ten yüzde 6,96’ya geriledi.

Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda 91.66’dan 51.34’e, Papuçdere Barajı'nda yüzde 94,53’ten yüzde 6,96’ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 63.87’den yüzde 33.26’ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45’ten yüzde 31.45’e, Alibey Barajı'nda yüzde 78.39’dan yüzde 10.87’ye, Terkos Barajı'nda yüzde 85’ten yüzde 31.98’e, Kazandere Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 5.31’e, Elmalı Barajı'nda yüzde 96.56’dan yüzde 35.23’e, Darlık Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 40’a, Istranca Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 33.87’ye geriledi.

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