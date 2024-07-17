İstanbul'un taksi sorununa yeni formül. İşte İBB UKOME gündemindeki madde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İstanbul'un taksi sorununa yeni formül. İşte İBB UKOME gündemindeki madde

İstanbul'daki taksi sorunu vatandaşları çileden çıkartırken ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında yeni bir formül üzerinde durulduğu öğrenildi.

Son gelişmeye göre UKOME Alt Komisyon toplantısında, paylaşımlı yolculuk (uygulama bazlı ulaşım sistemi) konusu da masaya yatırılacak konular arasında. İBB Ulaşım Dairesi’nin koordinasyonunda paylaşımlı yolculuk konusu üzerine önemli adımlar atılması bekleniyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da daha önce Ertuğurul Özkök'ün taksi sorununa yönelik bir sorusu üzerine "İstanbul’un taksi sorunuyla ilgili, arkadaşlarım bu konuda çalışıyor. Muhtemelen ilgili bütün tarafları bir toplantıya çağıracağım. Bu toplantıya uluslararası paylaşımlı yolculuk şirketleri dahil herkes katılacak” diye yanıt vermişti.

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Bu kapsamda İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) gündem maddesi haline geldi. Konu komisyonda görüşülerek yol haritası belirlenecek.

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