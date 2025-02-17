İstanbul’un Teksas’ın da yeni olay! Deliye dönen kadın çekiçle arabayı parçaladı

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti.

KREDİLERİ GÜNÜNDE ÖDEMEDİ

Kredi parasıyla eşi araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi. Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı.

EŞİ DELİYE DÖNDÜ

Dün öğlen saatlerinde adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkânına götürdü. Arabasına para harcandığını gören kadın ise deliye döndü.

ARABAYA CİDDİ ZARAR VERDİ

İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı. Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. İkili polis merkezine götürülürken yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.