AVM’de alışveriş yapan bir kadın kocasına tasma takıp gezdirdi

Kaynak: Haber Merkezi
AVM’de alışveriş yapan bir kadın kocasına tasma takıp gezdirdi
AVM’ye kocasıyla birlikte alışveriş yapmaya gelen bir kadın, kocasına tasma takıp AVM içerisinde gezdirdi. O anlar AVM’ye gelen bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM’de bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için gelen bir kadın, kocasının boynuna taktığı tasmayı tutarak AVM’ye giriş yaptı. Kadını ve kocasını gören diğer müşteriler yaşanan olay karşısında şaşkına döndü.

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KOCASINA TASMA TAKIP YANINDA GEZDİRDİ

Mağazada kıyafet bakmaya başlayan kadın kocasını da taktığı tasmayla hiç bir şey yokmuş gibi yanında gezdirdi. O anları gören müşterilerden biri cep telefonu kamerasıyla yaşanan olayı kayıt altına aldı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Finansal kölelik” olarak değerlendirdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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