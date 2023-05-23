İstanbul'un ünlü çorbacısını savaş alanına çevirdiler

Zeytinburnu’nda çorbacının önünden pitbull köpeği ile geçerken, masada oturan müşteriler ile ‘Niye bakıyorsun?’ tartışmasına giren şahıs, oradan ayrıldıktan kısa süre sonra arkadaşıyla birlikte gelerek tartıştıkları müşterilere saldırdı.

İstanbul'un ünlü çorbacısını savaş alanına çevirdiler

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 00.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 58. Bulvar’da bulunan çorbacıda meydana geldi. Yanında pitbull cinsi köpek ile çorbacının önünden geçen şahıs, masada oturan müşteriler ile ‘Ne bakıyorsun?’ tartışmasına girdi.

Başlayan tartışma, çevredekilerin müdahalesi ile sakinleştirildikten sonra sona erdi. Olay yerinden ayrılan saldırgan, kısa bir süre sonra yanındaki pitbull ve arkadaşı ile tekrar geldi. Önce tartışmaya karışan müşterilere saldıran 2 kişi, daha sonra iş yerinin önündeki sandalye ve sopalarla iş yerini hedef aldı.

Saldırı esnasında iş yerinin camları kırılırken, dışarıda oturan müşteriler kendilerini korumak için çorbacının içerisine girdi. İş yerinin camlarını kıran ve müşterilere saldıran şüpheliler, olaydan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İşyeri çalışanları yaşanan olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, saldırı anında hafif yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çorbacıya yapılan saldırı anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin camlarını sandalye ve sopa kullanarak kıran 2 kişi ve pitbull köpeğin de onlarla birlikte hareket ettiği görülüyor.

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