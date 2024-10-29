İstanbul'un ünlü yalısına haciz şoku! Ekipler kapısına dayandı

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, 2020 yılında Sadıkoğlu yalısını işadamı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın aldı.

Yalının 4 yıllık sahipleri Çiftin inşaat şirketi, Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkarma kararı aldı.

EŞYALARIN HACZEDİLMESİ BEKLENİYOR

İşten çıkarılan işçilerin bunun üzerine şirket tarafından kendilerine tazminat ödenmedi. Bu durum üzerine işçiler şikayette bulundu. İşçilerin şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, 35 miyon dolara satılan Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi.

Tazminatı ödenmeyen İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemi başlattığı öğrenildi. Bebek’te bulunan Yalı yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içindeki antika eşyalar, işçilerin alacakları karşılığında haczedilmesi bekleniyor.

Habib Cem Bahadır'ın başında olduğu Bahadır İnşaat Türkiye, Karadağ ve Katar'da inşaat projeleri üzerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, askeri ve endüstriyel tesis, sağlık yapıları ve altyapı projeleri üzerinde çalışıyor.