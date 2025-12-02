İstanbul Ticaret Odası, enflasyonda ‘öncü’ olarak nitelenen verileri açıkladı. Buna göre İstanbul’un enflasyonu kasım ayında geçen aya göre yüzde 1,19 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,28 olarak açıklandı. Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 40,84 seviyesindeydi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasımda yüzde 2,14 artarken, yıllık bazda artış yüzde 23,12 olarak belirlendi. Yıllık artış önceki ayda yüzde 23,78 olmuştu.

Kasımda alkol ve tütün harcamalarında yüzde 2,59, konut harcamalarında yüzde 2,30, sağlıkta yüzde 1,69, ev eşyasında yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmette yüzde 1,66, eğlence ve kültürde yüzde 1,41, lokanta ve otellerde yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,28, eğitim harcamlarında 0,02 artış kaydedilirken, giyim ve ayakkabıda yüzde -1,55, ulaştırmada yüzde -0,03 azalış izlendi.

Haberleşme harcamalarında ise fiyat değişimi görülmedi.

ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

İstanbul Ticaret Odası, enflasyon rakamları sonrası İstanbul’un zam şampiyonunu da açıkladı. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 178'inin fiyatında artış izlenirken, 57 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu. Bunu yüzde 10,57 ile mercimek, yüzde 8,70 ile margarin, yüzde 8,47 ile fındık ezmesi, yüzde 7,87 ile kuru fasulye, yüzde 7,62 ile gofret ve yüzde 6,91 ile portakal izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 6,74 ile oyuncak, yüzde 6,70 ile zeytinyağı, yüzde 6,70 ile paketli toz tatlılar, yüzde 6,57 ile reçel ve yüzde 6,49 ile pirinç oldu.

Geçen ay fiyatlar konserve mısırında yüzde 6,18, şampuanda yüzde 5,83, dondurulmuş börekte yüzde 5,48 ve nohutta yüzde 5,13 arttı.

Kasımda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 45,91 ile karnabahar oldu. Onu yüzde 26,67 ile kıvırcık salata, yüzde 20,35 ile taze fasulye, yüzde 17,02 ile uçak biletleri, yüzde 15,92 ile pırasa, yüzde 13,25 ile ıspanak, yüzde 13,21 ile limon ve yüzde 11,84 ile dolmalık biber sofra malzemeleri izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 11,52 ile mandalina, yüzde 10,21 ile erkek mont, yüzde 9,65 ile erkek kazak, yüzde 9,47 ile salatalık, yüzde 8,24 ile havuç, yüzde 7,85 ile üzüm, yüzde 5,58 ile muz ve yüzde 4,64 ile sivri biber oldu.