İstavrit tezgahta 150 lira

Düzenleme: Kaynak: İHA

Soğuk havayla birlikte balık fiyatlarının düşmesi beklenen kentte istavrit ve hamsi tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, sezon boyunca ucuz balık sattıklarını, istavrit ve hamsinin 50 liraya kadar düştüğünü hatırlattı. Beybeyoğlu, "Balık az olduğu zaman, fiyatlar yükseliyor. Biz de bunu halden yüksek alıyoruz. Balık bollaştığı zaman uyguna satıyoruz. Bu sene balığı zaten uyguna sattık. Uygun balığı vermeye çalışıyoruz. Bir ara istavrit, hamsi 50 lirayı gördü.

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Bol olduğu zaman balık düşüyor. Ama şu an az da demiyoruz bol da demiyoruz. Orta halli. Balıklarımız 150 bandında gidiyor. Bu bile normal bence. 150 lira insanımıza normal geliyor bence" dedi.

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