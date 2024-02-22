İşte 10 adımda ‘Glass Skin’

Koreli kadınlar çocukluktan itibaren cilt güzelliğine çok önem veriyorlar. Onlar için makyajdan önce cilt bakımı geliyor. Düzenli olarak uyguladıkları Cam Cilt bakımı sayesinde ciltleri her daim inanılmaz pürüzsüz ve parlak oluyor.

CİLDİ TEMİZLEME

Bu rutine başlamadan önce en önemli şey, cildinizi tamamen temizlemektir. Elinizdeki en etkili cilt temizleyici ürün ile yüzünüzü 3-5 dakika boyunca ovalayarak cildinizdeki yağları ve makyaj artıklarını temizleyin. Yüzünüze sürdüğünüz ürünü bol su ile yıkayın ve temiz bir havlu ile nazikçe kurulayın.

GÖZENEKLERİ ARINDIRMA

Gözeneklerin küçük ve temiz olması Koreli kadınların güzellik sırlarından biridir. Bu adım için, cildinizi ölü hücrelerden kurtaracak bir scrub veya hafif tanecikli bir peeling kullanmanız gerekiyor. Bu adımda dikkat etmeniz gereken şey, yüzünüzü tahriş etmeyecek veya çizmeyecek ürünler seçmektir.

TONİKLE ARINDIRMA

Elinizde güvenilir bir tonik varsa bu adım için onu kullanın. Pamuk yardımıyla cildinizi nazikçe silerek yüzünüzdeki kalan kirlerden tonik ile arının.

MASKE

Bu adımda cildinizi nemlendiren ve yumuşatan bir maske seçin. Bu maske cildinizi bakımın devamı için hazırlayacaktır. Bu maskede önemli olan nokta, çok ıslak ve çok malzemeli maskeler tercih etmektir.

ESANS

Bu adım Kore’den gelen özel bir cilt bakım adımıdır. Tonik veya serum gibi değil ama onların arasında bir etkiye sahip bir bakım ürünüdür. Cilt üzerinde tamamen emilmesi bu adımda çok önemlidir.

SERUM

Cilde serum uygularken en önemli nokta masaj yapmaktır. Koreli kadınlar ciltlerine serum uygularken bazen masaj aletleri de kullanıyorlar. Makyajsız da harika görünmek ve bunu sürekli kılmak için serum ve yüz masajı çok önemli bir adım!

GÖZENEK SIKILAŞTIRMA

Gözenek sıkılaştırma için çok etkili ürünler var. Bu adımda genelde cildinizi matlaştıracak ve mümkünse jel formunda olan ürünler kullanmanız çok önemli. Sıkılaşan gözenekleriniz makyajı da daha güzel taşıyacak!

GÖZ ÇEVRESİ KREMİ

Göz altı torbaları ve morlukları Koreli kadınlar için çok büyük bir sorun. Son zamanlarda metal bilyeli ve masaj yaparak uygulanan göz çevresi kremleri çok moda. Soğuk metal bilyeler göz çevrenizi rahatlatarak şişliğini de alır.

NEMLENDİRME

Çok fazla işlem gören cildinize bol bol nemlendirici ile masaj yapın. Cildinizin parlaklığını artıran bu adım aynı zamanda kuruluğu ve gerginliği de önler.





GÜNEŞ KORUYUCU

Cilt bakımınızı gündüz yapıyorsanız mutlaka güneş koruyucu kullanın. Eğer rutininizi akşam yapmak isterseniz bu adımı gece kremi ile değiştirebilirsiniz. Koreli kadınların çoğunun çok beyaz tenli olmasından dolayı güneş lekeleri onlar için bir kabus. Eğer siz de beyaz tenliyseniz mutlaka bu rutini bir güneş koruyucuyla tamamlayın.