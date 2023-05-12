İşte 500 kilometre menzilli Tayfun Füzesinin test görüntüleri

Roketsan tarafından üretilen orta menzilli balistik füze Tayfun'un atış testine dair görüntüler yayınlandı.

İşte 500 kilometre menzilli Tayfun Füzesinin test görüntüleri

Roketsan tarafından üretilen Tayfun füzesinin menzili 500 kilometre...Füze stratejik hedeflere karşı kullanılacak.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TRT'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Yeni teknolojiler geliştiriyoruz, mevcut teknolojilerin kombinasyonuyla değişik modeller ve versiyonlar ortaya çıkarıyoruz. Bazen kulağımıza geliyor, hasım ülkeler ‘biz sürpriz şu silahı alacağız, şöyle güçlüyüz’ diye. Konuştuklarımız var, konuşmadıklarımız da var. Bize bulaşmayın... Bugünlerde arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Duramazsınız, çalışma devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Gördükleriniz geçmişte başlayan çalışmaların ürünleri."

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