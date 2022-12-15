Valilik Saraçhane’deki buluşma öncesi bu yolları trafiğe kapattı. İşte alternatif yollar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Saraçhane Meydanı'nda bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.
Saat 14.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacak.)
- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
- Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağı'na yönlendirilecek (Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi'ne çıkış kapatılacak.)
Alternatif güzergâhlar
- Vatan Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Akdeniz Caddesi
- Halıcılar Caddesi
- Gençtürk Caddesi
- Horhor Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
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