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  • Valilik Saraçhane’deki buluşma öncesi bu yolları trafiğe kapattı. İşte alternatif yollar

Valilik Saraçhane’deki buluşma öncesi bu yolları trafiğe kapattı. İşte alternatif yollar

İstanbul Valiliği; Milli İttifakı liderlerinin, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane Meydanı’nda yapacağı buluşma öncesinde bazı yolları trafiğe kapattı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:45
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İşte alternatif yollar. Valilik Saraçhane’deki buluşma öncesi bu yolları trafiğe kapattı

Valilik Saraçhane’deki buluşma öncesi bu yolları trafiğe kapattı. İşte alternatif yollar
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Saraçhane Meydanı'nda bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Saat 14.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacak.)

- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

- Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağı'na yönlendirilecek (Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi'ne çıkış kapatılacak.)

Alternatif güzergâhlar

- Vatan Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Akdeniz Caddesi

- Halıcılar Caddesi

- Gençtürk Caddesi

- Horhor Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

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soğukta millet gelirse
15.12.2022 15:50
bu soğuğa rağmen gelen çok olursa şahsın işi bitti demektir  
 
Mehmet Tok
15.12.2022 15:50
Yolları kapatsalar, insanları taciz etseler, önlerine binbir engel çıkarsalar, fayda etmez. Artık oy yaydan çıktı. Bir kahraman ortaya çıkardılar. Ne yaparlarsa yapsınlar vicdanımızı karartamazlar.  
 
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