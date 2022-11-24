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Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları

Son yıllarda çok rağbet gören avokado yağının saç ve cilt başta olmak üzere birçok faydası var. Peki, ya bilinmeyen faydaları neler? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:20
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İşte Avokado yağının daha önce duymadığınız faydaları

Avokado yağının daha önce hiç duymadığınız yararları
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Avokado yağı eskilerin sıkça kullanılan yağı olan Hindistan cevizi yağı ile adeta yarış halinde…
Son yıllarda adına sıkça rastladığımız avokado yağı hem saç hem de cilt bakımında bir çok fayda sağlıyor. Diyet yapanların ise en gözde besini. İşte faydaları…

YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Avokado yağı kullanarak yaşlanma karşıtı etkisinden yararlanmak mümkün oluyor.

PIRIL PIRIL SAÇLAR

Dökülen, kepekli saçlar için en ideal yağ avokado yağı. Saçları besleyerek ışıltı kazandırıyor.

HUZURLU CİLTLER

Avokado yağının içinde yararlı yağ asitleri ve yüksek miktarda E vitamini bulunur. Ciltteki kaşıntı, kızarıklık ve egzama gibi tüm problemleri yatıştıran avokado yağı cildinizin daha pürüzsüz bir görünüm elde etmesini sağlar.

NEMLİ CİLTLER

Cildin yapısı ne olursa olsun mutlaka bir nemlendirici kullanmanız gerekir. Nemlendirici arasından kendinize uygun olanı bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Avokado yağı cildinizi nemlendiren en doğal seçenek.

AKNEYE SON VERİYOR

Akneler, ergenlik döneminin bilindik sorunlarından biri. O sorunlara karşı avokado yağı kullanarak tamamen sağlıklı bir cilde kavuşulabiliniyor.

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