İşte Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri toplu sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası, oynanan maçlara start aldı.

KAYNAK: AA
İşte Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri toplu sonuçları

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ilk gününde 8 maç oynandı.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-yıldızlı takım, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldıç

Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis kaydetti.

Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada yer alıyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Letonya-Ermenistan: 2-0

Hırvatistan-Türkiye: 0-1

A Grubu:

İspanya-İskoçya: 2-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4

E Grubu:

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Faroe Adaları-Polonya: 0-2

I Grubu:

Andorra-Kosova: 0-3

Belarus-Romanya: 0-0

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Beşbıyık bitkisi ishale iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Beşbıyık bitkisi ishale iyi geliyor
Havalimanında 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gündem
Havalimanında 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Uzman isim İstanbul'a lapa lapa yağacak karın tarihini açıkladı. Bu kış donacağız Gündem
Uzman isim İstanbul'a lapa lapa yağacak karın tarihini açıkladı. Bu kış donacağız
SPK 2 şirketin halka arzını onayladı Ekonomi
SPK 2 şirketin halka arzını onayladı
Kim tutar Rashica'yı. 2 gol attı 1 asist yaptı Kosova fark attı Spor
Kim tutar Rashica'yı. 2 gol attı 1 asist yaptı Kosova fark attı
Arzum Onan biten evliliği hakkında ilk kez konuştu Magazin
Arzum Onan biten evliliği hakkında ilk kez konuştu
Beşbıyık bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Beşbıyık bitkisi neye iyi geliyor?