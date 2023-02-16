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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefonla canlı yayına bağlandı. İşte bağış miktarı...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, depremzedelere yardım için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon euro bağışladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 01:15
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İşte bağış miktarı... Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefonla canlı yayına bağlandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefonla canlı yayına bağlandı. İşte bağış miktarı...
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 kentteki depremzedeler için TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

"Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyada ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatör olarak görev aldı. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de yardımlarıyla bağış toplanıyor.

1 MİLYON EURO BAĞIŞLADI

Yardım kampanyasına katılan isimler arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da yer aldı. Rama, canlı yayına telefon ile bağlanarak ülkesi adına 1 milyon Euro bağışladıklarını açıkladı.

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