İşte bamya tohumunun çok az bilinen mucizevi faydaları

Bamya, pamukgiller familyasından bir sebze olduğu biliniyor. Bamya, son zamanlarda bilimsel çalışmalara konu olan ve birçok faydası bulunan bir bitki olduğu ifade edildi.

Bamya tohumu ise, bamyayı kesince ortaya çıkan minik taneleri olduğu biliniyor.

Bamya tohumu, B ve C vitaminleri ile potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller açısından çok zengin bir gıdadır. Bamya sevmeyenler, bamya tohumundan yararlanabilirler.

Uzmanlar, bamya tohumunun şaşırtıcı faydalarını şöyle sıraladı:

- Mide sağlığını korur.

- Karaciğer fonksiyonlarını destekler.

- Kolon kanseri riskini azaltır.

- İnsülin hassasiyetini iyileştirir.

- Kabızlık sorununu çözer.

- Astım ve bronşit gibi solunum hastalıklarına iyi gelir.

- Hafıza ve konsantrasyon gücünü artırır.

- Bağırsakları temizler.

- Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir.

- Kan şekeri seviyesini dengeler.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Antioksidan etkisi vardır.

- Sindirim sistemini rahatlatır.

- Kan şekerini düşürür.

- Hafızayı güçlendirir.