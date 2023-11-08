İşte başparmağınıza sarımsak sarmanın yararları

Sujok adı verilen sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor. İşte tarifi ve etkileri...

Filiz Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
İşte başparmağınıza sarımsak sarmanın yararları

İlaçlarla yaşamak istemiyorsanız bazen şifa doğan geliyor. İşte onlardan biri de sarımsak.
Gribe iyi gelen tavsiyelerden biri de Kore'den geldi.

Korelilerin tohum tedavisi olarak bildiği akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün oluyor.

Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür. Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur. Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.

Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak öneriliyor. Yanma hissettiğinizde çıkartılması gerekiyor. Sarımsakların elde 8 saat kadar kalması gerekiyor ve her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulmalı...

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