İşte Beşiktaş'ta başkan adaylarının listesi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda yarışacak mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim edildi.
Serdal Adalı'nın listesi şöyle...
Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam
Gürkan Aksoy'un listesinde şu isimler bulunuyor...
Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.