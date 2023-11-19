İşte bir insanı tanımak için sorulacak en iyi sorular...

Karşınızdakini tanımak için hangi soruları sormak gerekir? İşte yanıtları...

Filiz Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
İşte bir insanı tanımak için sorulacak en iyi sorular...


İnsanı tanımak gerçekten zor. Peki tanımadığınız biriyle tanışmak ve samimiyet kurmak için hangi sorular ideal. İşte detaylar…

Klasik tabirle bir insanı en iyi tanıyacak yerler bir yolculuk sırasındaki vasıta, içki masasında, tatilde ya da borç vermektir.. Halk arasındaki genel inanış böyledir. Çünkü bu durumlar insanların içlerine döndükleri, yalnız oldukları, durumlardır. İnsanları anlamak insanları tanımak zor bir durumdur.

Bazen bir insanı beş dakikada bazı insanları yıllar geçsede tanımak mümkün olmaz. Tanışmakta çok güçtür. Her inşa bunu kolaylıkla başaramaz. Böyle durumlarda bazı sorular adeta anahtar niteliğindedir. İşte o sorular

Sence hayatta ne olmazsa olmaz? Sağlık, para, aşk mı?

Bir süper kahramanla birlikte olsaydın hangisi olurdun?

Burcun nedir?

Bugüne kadar herhangi bir suç işledin mi?

Çocukluğunun en güzel anısı nedir?

5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun?

Özel gücünün ne olmasını isterdin?

Favori kitabın, filmin hangisi ve neden?

Aldığın en güzel hediye ne?

Seni en çok mutlu eden şey ne?

Bugüne kadar kazandığın en büyük başarı ne?

En sevdiğin ünlü söz hangisi?

Bugüne kadar aldığın en zor karar ne?

Çok sinirlendirdiğinde ne yaparsın?

Hangi saatlerde iyi hissediyorsun?

En sevdiğin yemek ve tatlı hangisi?

Hiç özel bir kursa gittin mi, özel bir eğitim aldın mı?

Kendinle ilgili bir şeyi değiştirmek isteseydin bu ne olurdu?

Sence ne önemli özelliğin ne?

Hayatındaki en büyük pişmanlığın nedir?

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