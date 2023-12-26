İşte böbrek taşlarını temizleyen şifa dolusu ot

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını tanımasıyla biliniyor. Bu bitkilerden birinin de reyhan otu olması dikkatlerden kaçmadı.

Böbrek taşlarını temizleyen şifa dolusu ot olarak değerlendirilen reyhan otu dikkatlerden kaçmadı.

BÖBREK TAŞLARI NASIL OLUŞUR?

Böbrekler, vücuttan atık maddeleri uzaklaştırarak yaşamı sürdürmemizi sağlar.

Ayrıca vücudumuz için önemli olan bazı maddeleri süzerek bunların dengesini korur.

Böbreklerin bu işleviyle ilgili mekanizmada ortaya çıkan sorunlar, böbrek taşlarına yol açabilir.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Salatana taze reyhan ekleyerek harika bir koku ve tat verebileceği bildirildi.

Reyhanın hem kuru hem de taze haliyle lezzetli çaylar hazırlayabileceğinin altı çizildi.

Reyhan, makarna, pilav ve çorba gibi yemeklere de baharat olarak çok yakıştığı vurgulandı.