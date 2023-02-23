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  • İşte bu adamlar yüzünden ölüyoruz. Tek başına İBB'nin kentsel dönüşümünü durduran vatandaş İngilizleri örnek gösterdi

İşte bu adamlar yüzünden ölüyoruz. Tek başına İBB'nin kentsel dönüşümünü durduran vatandaş İngilizleri örnek gösterdi

Binada 18 dairenin 17'si İBB'nin kentsel dönüşüm projesine onay verdi. İşte dava açarak projeyi durduran vatandaşın, muhabirin "bu bina çürük" demesine rağmen yorumu: Zemin sağlam olmasa İngilizler 100 yıl önce tren yolunu neden buradan geçirsin...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:58
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İşte bu adamlar yüzünden ölüyoruz

İşte bu adamlar yüzünden ölüyoruz. Tek başına İBB'nin kentsel dönüşümünü durduran vatandaş İngilizleri örnek gösterdi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye’yi yıkıma uğrattı. 42 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği felakette 400 binden fazla kişi yaralandı. Depremden etkilenen çevredeki 11 il ise adeta enkaza dönüştü.

UZMANLAR UYARIYOR

Kahramanmaraş depreminden sonra gözler uzun süredir beklenen “Büyük İstanbul Depremine” döndü. Uzmanlar söz konusu deprem ile ilgili uyarılarını yapmaya başladı.

İBB ise depreme karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Bu kapsamda depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilen binalara yönelik kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Proje bazı vatandaşlardan destek görse de bazı vatandaşlar ise evlerini terk etmek istemiyor. 

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise bir vatandaşın İBB’nin kentsel dönüşüm projesine karşı çıkarken kullandığı ifadeler gündem oldu.

AKILLARA ZARAR SORU

Kentsel dönüşüm projesi için 18 daireden 17 sinin anlaştığı binada bir vatandaş projeye destek vermedi. Dava açan vatandaş projeyi durdurdu. Kadıköy’de yaşayan vatandaş binanın temelinin sağlam olduğunu iddia ederek “Eğer buranın zemini sorunluysa 100 yıl önce İngilizler tren yolunu neden buradan geçirdi?” dedi.

Muhabirin “Şu an durduğunuz bu bina çürük” demesine rağmen vatandaş “20 tane bina çürük. Herkesi dolaşın o zaman tek tek” diye karşılık verdi.

Vatandaşın “İngilizler” üzerinden verdiği örnek yok artık dedirtti.

 

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