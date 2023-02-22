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Kandilli ilk kez İstanbul depreminin kaç büyüklükte olacağını açıkladı

Kahramanmaraş depreminden sonra dün de Hatay'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'tan, olası İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:36
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İstanbul depremi için flaş tarih ve büyüklük açıklaması

Kandilli ilk kez İstanbul depreminin kaç büyüklükte olacağını açıkladı
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Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi derinden sarstı.

Depremde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler nedeniyle 10 il adeta enkaza döndü. Kahramanmaraş depreminin etkileri geçmemişken dün de Hatay’da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler akıllara uzun süredir beklenen “Büyük İstanbul Depremi”ni getirdi.

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Son günlerde İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere bu sefer Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı. Kalafat, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” dedi.

Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili konuşması şu şekilde:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol.

Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.”

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