İşte çikolatanın güzelliğe sağladığı çok önemli katkılar…

Çikolatanın güzellik bakımından göz ardı edilemeyecek bir etkiye sahip olduğu biliniyor.

Çikolatanın kırışıklıkları azalttığı, cildi nemlendirdiği ve cilde daha canlı bir görünüm kazandırdığı bildirildi.

Peeling Yapımı

Bir miktar çikolata ve bir yemek kaşığı hindistancevizi tozu ile harika bir peeling yapabileceğiniz ifade edildi.

Ayrıca, karışıma bir yemek kaşığı deniz tuzu eklemek faydalı olacağının altı çizildi.

Manikür Uygulaması

Cildiniz kadar tırnaklarınız da önemli olduğunun altı çizildi. Manikürünüzü yaptıktan sonra tırnaklarınıza çikolata sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletmeniz önerildi.

Tırnaklarınızın sağlıklı ve parlak olduğunu fark edeceğiniz bildirildi.

Çikolata Maskesi

50 gram çikolatayı eritin ve içine biraz zeytinyağı ekleyip karıştırmanız önerildi.

Karışım ılık hale geldiğinde, yüzünüze maske olarak uygulayın ve bir süre beklemeniz tavsiye edildi.

Kısa sürede cildinizin nemlendiğini ve zamanla parlak bir görünüme kavuştuğunu gözlemleyeceğiniz bildirildi.