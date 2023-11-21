İşte cilt yaralarının iyileştirebilen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Cilt yaralarının iyileştirebilen Meryem ana otu dikkat çekti.

YARA İZİ NEDİR?

Cildin üst tabakasının herhangi bir nedenle yok olmasıdır. Özellikle görünür bölgede olan bir yerde ise yara izi kişiyi çok rahatsız eden bir durumdur. Yara izi travma, cerrahi, düşme, kesme, yanma gibi etkenlere bağlı oluşur. Cerrahilerde mutlaka kesilen her yerde iz kalır ancak ameliyatlarda bu izler saklamaya ya da en aza indirilmeye çalışılır. Aslında tamamen yok edilemez ancak görünürlüğü azaltılır, fark edilmeyebilir.

MERYEM ANA OTU NASIL KULLANILIR?

Meryem ana otu, diğer bitkiler gibi dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım nedenine göre hazırlanma yöntemi farklı olabilir. Doktor gözetiminde düzenli bir şekilde kullanılması önerilir. Bu bitkisel desteğin yapılışı şöyledir; Hamile olmak isteyenler, otu su dolu bir cam kavanozun içerisinde 1 gün süreyle dinlendirir. Kadınlar yumurtlama zamanından birkaç gün önce içmeye başlar. Doğumunu kolay yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun bulunduğu 1 bardak suyu içer. İdrar tutamama sorunu yaşayanlar, bu otun suyunu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur. Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suya konulduktan sonra her akşam problemli bölgeye uygulanıp 5 dakika bekletilir. Durulamaya gerek yoktur. Düzenli kullanımda düzelme görülür.