İşte çok övünülen sağlık sistemi. Tedavi olmak için 1 sene beklemek gerekiyor

AKP iktidarının övündüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı, kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerini adeta durma noktasına getirdi. Kamu hastanelerinden ultrason, tomografi, göz ameliyatı, kolonoskopi gibi işlemlerde 6 ay ile 1 yıl arasında verilen randevu tarihleri hastaları perişan ediyor. Hastalar “Parası olan özel hastanelere gidiyordu artık o da çok mümkün değil. Paramız yoksa mecburen randevuları bekliyoruz" dedi.

RANDEVU SENEYE

Birgün gazetesinden Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, sevk sisteminin kaldırılması, muayene sürelerinin 3-5 dakika ile sınırlandırılması, kamudaki hekimlerin pek çoğunun istifa etmesi ya da emekliliğe ayrılması, özel hastane fiyatlarının giderek artması, ekonomik kriz nedeniyle ithal olan tıbbi ve medikal malzemenin bulunamaması gibi pek çok neden kamu hastanelerindeki kuyrukları artırdı. Bu durum da muayene ve ameliyat randevularının aylar sonrasına verilmesine yol açtı. İstanbul’da göz muayenesi için 2 hafta sonrasına randevu bulan bir vatandaş, "Tek gözümde katarak var ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Bir yıl sonrasına randevu verildi" dedi. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel ise özetle şunları kaydetti: “Bir hasta Ordu’da bir devlet hastanesinde muayeneye gidiyor. Doktor karaciğerindeki bir rahatsızlıktan şüphelenip ultrason istiyor. Ultrason için verilen randevu tarihi 4 Ocak 2024. Hasta bu ultrasonu yaptırabilirse sonucu doktora göstermek için ayrıca randevu alacak. Belki ilave olarak doktor tomografi isteyecek. Onun için ayrı bir randevu alacak ve daha sonra tomografi raporunu göstermek için tekrar randevu alacak. Hastane bulsan doktor, doktor bulsan randevu, randevu bulsan ilaç yok" dedi.

ÖZELLERE GİDİLMİYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Yaşananlar, iktidarın ısrarla 21 yıldır uyguladığı sağlık sisteminin bir sonucu" diye konuştu. Ökten, şöyle devam etti:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ve kışkırtılmış sağlık politikaları devam ettiği müddetçe özellikle kamudaki sorunlar devam edecek. Koruyucu sağlık hizmetlerini yani birinci basamağı önceleyen bir sağlık sistemini güçlendirmeden, tedavi edici hizmeti ön plana alan bir sistem ile devam ettirdiğimiz sürece bu sorunlar devam edecek. Ayrıca her geçen gün zam, pahalılık derken vatandaş artık özel hastanelere de gitmiyor, kamu hastanelerine gidince buradaki yoğunluk da artıyor. Döviz kurunun artması ile birlikte medikal malzeme ve ilaç sorunu büyüyor. Bu durum da ameliyatların ertelenmesine neden olabiliyor, randevular uzayabiliyor."

İstanbul Tabip Odası önceki dönem yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç ise özetle şunları kaydetti: "Kamu sağlık hizmeti konsepti anlayışı ortadan kalktı. Hem yoksulluk, hem yeterli beslenmeme, hem hijyen gibi durumlardan salgın hastalık artışa geçti. Bir taraftan kışkırtılmış sağlık talebi, diğer taraftan bu durumlar kamu yoğunluğunu artırdı. Kaotik hal ortaya çıkmaya başladı. Eskiden orta sınıf ‘üç kuruşu biriktireyim özele gideyim’ derken artık bu tamamen azaldı. Sadece özel hastaneye giden orta sınıf daha da yoksullaştığı için bu kesimde kamuya gidince yoğunluk da arttı."