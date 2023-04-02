Bunları yapan rahatsızlıklarından kurtuluyor. İşte doğal şifa kaynakları...

Editör: Erkavim Yıldırım

Ağız kokusu için yoğurt

Ön çalışmalar yoğurtta bulunan yararlı bakterilerin ağız kokusuna neden olan bakterilerin etkisini azalttığını gösteriyor. Ağız kokusunun oluşma sebeplerinden biri de şeker hastalığıdır. Şeker hastalığının beslenme tedavisinde de oldukça etkili bir besin olan yoğurt, antibiyotik etki de gösterebilir.

Nasır için meyankökü

Meyankökü cildi yumşatan östrojen benzeri maddeler içerir. Meyankökünü vazelin gibi bir kreme karıştırarak nasırın bulunduğu bölgeye düzenli olarak sürmek, nasırın yumuşamasına ve zamanla kaybolmasına yardımcı olabilir.

İdrar yoları enfeksiyonları için karbonat

Karbonat bakterilerin çoğalma yeteneğini azaltır ve mesane çevresini daha alkali hale getirir. Doğal bir antibiyotik görevi üstlenir. Bunun için düzenli olarak her gün bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat karıştırarak içebilirsiniz.

Başınız ağrıyorsa dişlerinizle kalem tutun

Stresli veya endişeli olduğunuzda, bilinçaltı kaynaklı çene ve dişleri sıkmak, kaslarınızın daha da gerilmesine ve baş ağrılarının tetiklenmesine neden olabilir. Dişlerinizle bir kalemi hafifçe ısırmak otomatik olarak çene kaslarınızı rahatlatarak baş ağrınızı ortadan kaldırabilir.

Ayak kokusu için ayaklarınızı alkolü suyla silin

Alkollü su antiseptik özelliklidir. Bu nedenle kokuya neden olan mantar ve bakterilerin kurumasına yardımcı olarak kokunun önlenmesinde etki gösterir.

Stresi azaltmak için nane ve tarçın:

NASA tarafından finanse edilen bir çalışmada, Wheeling Cizvit Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı bir çalışmanın sonucunda, nane tüketen gönüllülerde, yorgunluk ya da anksiyete duygularının yüzde 20 azaldığı görülmüş. Nane ve tarçın tüketenlerde hayal kırıklığı da yüzde 25 azalmış ve yüzde 30 oranında uyanıklık artmış.

Kuru ve kırılan tırnaklar için bitkisel yağ:

Kırılan tırnak ve sorunlu tırnak etlerini, cildinizin nem dengesini sağlayarak giderebilirsiniz. Bunun için en etkili yöntem su içmektir. Ancak bitkisel yağlar da nem dengesini sağlamada oldukça etkilidir.

Yüksek tansiyon için doğru melodiler:

Floransa Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre her gün 30 dakika, kulaklığınızı kullanarak dinlediğiniz ‘doğal’ melodiler kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir.

Hıçkırık için şeker

MD Sağlık Bilimleri Üniversitesi, şekerin diyafram ve sinir kaslarını pozitif etkileyerek hıçkırığın kısa sürede geçmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Hıçkırık başladığı an bir tatlı kaşığı toz şeker yutmak hıçkırığın geçmesine yardım edebilir.

Egzema için zeytinyağı

Zeytinyağını egzemadan tahriş olan bölgeye direkt uyguladığınızda inflamasyonu azaltabilir. Antioksidan dolu birçok nemlendiricinin ana maddesi zeytinyağından oluşur. Cildin nem dengesinin korunmasına, lekelerin azalmasına yardımcı olabilir.

Soğuk yaralar için melisa çayı

Herpes virüsünün bir türünün (cinsel yolla bulaşan ile aynı tür) neden olduğu uçuk için ilk tercih bitkisel tedavi yöntemi olmalıdır. Melisa çayının, herpes salgınlarını ehlileştirmek için antiviral özellikleri vardır. Bir fincan kaynar suya iki yemek kaşığı melisa çayı hazırlayıp soğumasını bekleyin, sonra uçuk olan bölgeye günde birkaç kez bir pamuk yardımıyla sürün. Böylece uçuğun çoğalmasının önüne geçebilirsiniz.