İşte dünyanın en doğal antibiyotiği

Filiz Kıral
İşte dünyanın en doğal antibiyotiği
Uzmanlar sarımsağın yararlarını anlatmakla bitiremiyor. İşte sarmısağın az bilinen yararları...

Uzmanlar, hastalara antibiyotik kullanmak yerine sarımsak tüketmelerini tavsiye etti. İşte sebepleri… Uzmanlar vatandaşlara hastalıklardan korunmak için neler yapmaları gerektiğini anlattı.

“Her mevsim değişikliğinde olduğu gibi yazdan kışa, kıştan yaza geçişte viral enfeksiyonlar sık görülür. Bu viral enfeksiyonların nedeni hem vücut direncinin azalması hem de toplum yaşamının farklılaşmasıdır. Hastaları rahatlatmak için daha çok burun damlaları, ağrı kesiciler kullanmak yeterli. Sarımsak da öneriyoruz. Önemli olan el temizliğine çok dikkat etmek. Elleri sık sık yıkamak. Kapı kollarını klorlu suyla temizlemek. İnsanlar birbirleriyle yakınlaşırken, eğlenirken çok temas etmemeleri gerekir.”

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