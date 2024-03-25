İşte dünyanın en pahalı ineği. 45 milyon liraya satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İşte dünyanın en pahalı ineği. 45 milyon liraya satıldı
Viatina-19 FIV Mara Imóveis adlı 4,5 yaşındaki Nelore cinsi inek, düzenlenen bir müzayedede 6,99 milyon reale (1,44 milyon dolara eşdeğer) satıldı.

Brezilya'da, Viatina-19 FIV Mara Imóveis adlı 4,5 yaşındaki Nelore cinsi inek düzenlenen bir müzayedede 6,99 milyon reale (1,44 milyon dolara eşdeğer) satıldı.

İnek, Agropecuária Casa Branca tarafından bu rekor kıran fiyata Nelore HRO'ya satıldı ve toplam değeri şaşırtıcı bir şekilde 4,3 milyon dolara ulaştı. Aynı ineğin mülkiyetinin yarısı, 2022'de yaklaşık 800 bin $'a (20 milyon 840 bin 320 TL) satılmıştı ve bu o zamanlar kendi başına rekor kırıyordu.

Nelore inekleri, parlak beyaz kürkleri ve omuzlarının üzerinde belirgin bir soğanlı kambur ile karakterize edilen bir cinstir. Oklahoma Eyalet Üniversitesi'ne göre, gevşek, sarkık derilerinden ve birçok Avrupa ırkından iki kat daha büyük ve yüzde 30 daha fazla ter bezlerine sahip olmalarından kaynaklanan daha yüksek sıcaklıklara karşı doğal olarak yüksek dirençleri var.

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